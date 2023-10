NBA, Evan Fournier messo da parte dai New York Knicks. Lui: “Ho qualità che questo roster non ha”

Evan Fournier continuerà a giocare per i New York Knicks? Sulla carta, il francese ha un contratto che con la franchigia della Grande Mela, ma verosimilmente non verrà mai schierato da Thibodeau poiché lo stesso coach ha deciso di escluderlo dalle rotazioni delle squadra da ormai diverso tempo. In ogni caso, la guardia transalpina sembra non voler mollare la presa dicendosi intenzionato di giocarsi le sue carte lungo il corso della regular season, con l’intenzione di provare a mettere in difficoltà il suo coach:

“Forse sto sognando, ma io sono convinto di poter aiutare questa squadra. So giocare a pallacanestro, questo è sicuro; e porto in campo qualità che questo roster non ha. In tutta onestà spero ancora di poter trovare spazio in campo, e giocare. Forse sono pazzo, forse coach Thib ha già preso la sua decisione ma se così fosse io non posso fare altro che giocare così bene in allenamento da costringerlo a usarmi”.

Eppure, Thibs non la pensa così, poiché una settimana fa aveva chiaramente dichiarato:

“Ho rispetto per lui come persona e come giocatore ma è difficile argomentare contro un record di 37-22 ottenuto la scorsa stagione senza di lui in campo”

Leggi Anche:

NBA, Chris Paul debutta con i Golden State Warriors in preseason

NBA, Jarrett Allen infortunato in allenamento Cavs: contusione alla caviglia sinistra

NBA, James Harden presente al camp dei 76ers mentre i Clippers vogliono chiudere lo scambio