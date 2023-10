NBA, Chris Paul debutta con i Golden State Warriors in preseason

Un assaggio di campo per quasi tutti i giocatori dei Golden State Warriors all’esordio nella preseason NBA contro i Los Angeles Lakers. Fanno eccezione l’infortunato Draymond Green, Cory Joseph e Rodney McGruder. Nel quintetto base di coach Steve Kerr spicca il nome di Chris Paul, che nel corso dell’annata potrebbe avere un ruolo di leader della second unit. Nessuno dei “titolari” nello starting five ha toccato i 15′ d’impiego, segno di una rotazione ancora da definire, com’è naturale che sia a questo punto della preparazione. Chris Paul ha riempito il proprio tabellino con sei punti, quattro rimbalzi e cinque assist.

Chris Paul alla prima con Golden State: highlights

Di seguito, in breve, gli highlights della sua prima partita in maglia Warriors.

