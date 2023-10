Preseason NBA, Lakers: Davis commenta l’esordio di Christian Wood

La prima impressione in campo dopo l’infarinatura del training camp può fare la differenza nella costruzione di una chimica di squadra vincente. Lo sa bene Anthony Davis, che ha giudicato positivamente l’inserimento di Christian Wood all’interno delle dinamiche dei Los Angeles Lakers. Nella trasferta al Chase Center di San Francisco l’ex Houston Rockets ha mandato a referto appena cinque punti e quattro rimbalzi in 19′, ma ci sarà tempo per lavorare sulle cifre.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Anthony Davis raccolte da Spectrum SportsNet.

“Può essere un realizzatore, ha segnato tiri complicati [complessivamente un non brillante 2-8 ndr.]. È in grado di segnare a tutti i livelli. Sarà importante per noi, quando qualcuno non è in serata, contare su di lui come ulteriore minaccia in attacco.”