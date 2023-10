Warriors, Kerr fa complimenti a Chris Paul: “Bello averlo dalla nostra”

Chris Paul ha fatto il suo esordio con i Golden State Warriors nella gara di preseason contro i Los Angeles Lakers. Sebbene si tratti di una partita priva di significato sportivo particolare, i segnali colti da Steve Kerr lasciano ben sperare.

Steve Kerr si coccola il privilegio di avere Chris Paul

Ai microfoni di NBC Sports Warriors il coach è parso entusiasta di poter contare sul know how cestistico di CP3. Ecco le dichiarazioni in merito:

“Chris è incredibile, rende il gioco facile, è un gran passatore. [Con lui in campo] la partita ha un ritmo che è bello osservare da allenatore, sapendo che farà sempre la giocata giusta. Capisce quando è bene frenare ed entrare nell’azione a metà campo o quando è meglio accelerare, una comprensione straordinaria del gioco. È bello averlo dalla nostra parte.”

