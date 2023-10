Spurs, Keldon Johnson motivato: “Cresciuto come leader”

Il quadriennale da 80 milioni di dollari firmato con i San Antonio Spurs nella scorsa offseason era già di per sé un attestato importante di fiducia per Keldon Johnson. Ora sta al giocatore prendere le redini e diventare a tutti gli effetti leader dello spogliatoio neroargento.

In una recente intervista concessa a The Athletic l’ex Kentucky ha posto l’accento sui progressi fatti già nell’anno passato. Ecco alcuni estratti della chiacchierata con Kelly Iko.

“Sento di essere cresciuto come leader, non era il ruolo che mi aspettavo di ricoprire […] ma l’ho accettato, pronto a imparare. Ci sono stati sicuramente alti e bassi, ma fanno parte di una stagione NBA. […] Sono qui per dimostrare ciò di cui sono capace. […] Mi sento una parte importante di questa squadra dentro e fuori dal campo. […] Ho sempre il dente avvelenato perché sembra che ogni volta ci sia ‘qualcos’altro che Keldon non sa fare’ e alla fine si ricredono tutti. Sarà così anche quest’anno, non sono preoccupato dai media.”