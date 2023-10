NBA, coach Malone: “I Lakers pensano ancora alla sconfitta contro di noi? È un problema loro”

Dopo le recenti dichiarazioni di Anthony Davis durante il media day, i Los Angeles Lakers sembrano non aver ancora dimenticato l’eliminazione agli scorsi Playoff NBA contro i Nuggets. Situazione che coach Michael Malone ha voluto immediatamente stoppare ribadendo il fatto che i campioni in carica della NBA hanno solo rispetto per i gialloviola e che hanno già voltato pagina rispetto alle polemiche nate durante la Finali di Conference.

Malone, mercoledì scorso, era intervenuto sulle parole di alcuni giocatori dei Lakers i quali avevano dichiarato che alcuni commenti fatti dopo lo sweep da parte di membri dei Nuggets li stanno motivando ulteriormente in vista della regular season che comincerà a breve:

“Oh, stanno parlando di noi? E questo quando, quattro mesi fa? Se sono ancora preoccupati per noi, non posso farci nulla, è un problema loro. Questa è una nuova stagione, una nuova sfida… la serie contro di loro è stata incredibile. Abbiamo vinto 4-0, ma tutte quelle partite sono state decise all’ultimo. Abbiamo un enorme rispetto per quella squadra. Ho un enorme rispetto per Darvin Ham come allenatore e per il lavoro che ha svolto. Ma sì, non ascolto nessuna di queste cose. Non so cosa stiano dicendo e se siamo oggettivamente nella loro testa.”