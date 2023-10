NBA, Wembanyama esordisce in preseason e fa subito 20 punti in 19 minuti contro OKC

Cosa potrebbe esserci di meglio di un duello con Chet Holmgren per dare il via alla preseason di Victor Wembanyama? I due lunghi NBA hanno dato spettacolo fin dal primo quarto nell’incontro andato in scena nella notte tra OKC e San Antonio. Il duello tra Chet Holmgren e Victor Wembanyama è stato di altissimo livello con entrambi che hanno dato vita a botta e risposta davvero articolati tra triple, uno contro uno, stoppate e schiacciate.

All’intervallo, Chet Holmgren aveva 21 punti e 9 rimbalzi, mentre Victor Wembanyama 18 punti (chiuderà con 20 a referto a fine match). Nel secondo tempo, il lungo di OKC non è più sceso in campo, mentre dall’altra parte il francese ha calato sensibilmente la sua produzione per lasciare spazio a Davis Bertans. Al termine della partita – peraltro vinta da OKC per 122-121 – Gregg Popovich ha parlato in questa maniera del duello tra Holmgren e Wemby:

“Si sono attaccati più volte ed è stato interessante. Hanno mostrato il loro carattere, la loro competitività e lo hanno fatto entro limiti ragionevoli. Nessuno dei due ha fatto qualcosa di particolarmente forzato, non si sono picchiati in campo. Era un buon e sano basket di base e gli dei della pallacanestro saranno d’accordo. Sarà molto divertente guardarli nel corso della loro carriera”.

Questo, invece, il commento di Wembanyama a riguardo:

“È stato bello, personalmente, mi sentivo bene, avevo molta energia. So che è solo la preseason, ma le partite contro OKC saranno sicuramente interessanti. Se sono riuscito a dormire prima della partita? No, stavolta no.”

