NBA, Derrick Rose chiaro su Ja Morant: “Non sono qui per fare il babysitter”

Dopo la stagione 2022-2023 che lo ha visto scendere in campo per sole 27 partite, mai da titolare, con la maglia dei New York Knicks Derrick Rose ha deciso di abbandonare la Grande Mela per firmare un biennale da 6.5 milioni di dollari con i Memphis Grizzlies.

L’ex MVP farà quindi ritorno nella città che lo ha accolto nel 2007 per il suo unico anno al college con i Memphis Tigers.

Una scelta del front office dei Grizzlies fatta per ovviare alla mancanza di Ja Morant, che salterà le prime 25 partite della regular season NBA 2023-2024 per la squalifica comminata dalla lega. Mossa che segue l’arrivo di Marcus Smart approdato in Tennessee in seguito alla trade che ha portato Kristaps Porzingis ai Boston Celtics.

Rose garantirà ai giovani Grizzlies un buon apporto dalla panchina ed una grande leadership dentro e fuori dal campo. Nel corso del Media Day della franchigia del Tennessee il nativo di Chicago ha già garantito quale ruolo intende ricoprire in squadra:

“Non sono qui per fare il suo babysitter [di Morant]. Non sono qui per controllarlo. Sono qui per aiutare i ragazzi a vincere, non sono qui per rubare minuti a qualcuno o rubare il lavoro a qualcuno. Sono qui per vincere”

Il 35enne ha continuato la sua prima conferenza stampa stagionale dichiarando di voler dimostrare di poter dire ancora la sua nella lega, dando anche un consiglio a Ja Morant:

“Sono qui per dimostrare che ho ancora molto nel serbatoio. Sono qui per dimostrare che durante gli ultimi anni mi sono evoluto e adattato, trasformandomi in un altro giocatore. A lui [Morant] servono solamente 3 cose: tempo, pazienza e disciplina”

Il play ex Chicago Bulls nella passata stagione ha messo a segno 5.6 punti, 1.5 rimbalzi e 1.7 assist a partita.

Leggi anche:

NBA, Klay Thompson: “Obiettivo? Tornare ad essere un All-Star”

NBA Season Preview 2023-2024, Central Division: Dame Time e non solo

NBA, Frank Vogel: “La squadra ha un elevato potenziale difensivo”