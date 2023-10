NBA, Klay Thompson: “Obiettivo? Tornare ad essere un All-Star”

Nel corso delle sue stagioni con la maglia dei Golden State Warriors Klay Thompson è stato selezionato per partecipare all’All-Star Game NBA per cinque stagioni consecutive dal 2014-2015 fino al 2018-2019 prima dei due infortuni consecutivi che lo hanno tenuto fuori dai parquet per 941 giorni.

Dopo la rottura del legamento crociato anteriore, e successivamente del tendine d’Achille, subita in Gara 5 delle NBA Finals 2019, il prodotto dei Washington State Cougars ha fatto fatica a ritrovare la sua miglior condizione venendo più volte snobbato per la partita delle stelle.

Thompson però non ci sta e nel corso del Media Day dei Golden State Warriors ha dichiarato di voler tornare ad essere un’All-Star il più presto possibile, magari già da questa stagione:

“Sarebbe fantastico. È un mio obiettivo e penso che sia raggiungibile. Dipende solo da quanto voglio impegnarmi e da quanto sarò pronto la sera dell’esordio, quindi dipende da me. Non vi mentirò, è un mio obiettivo. È sempre un onore partecipare all’All-Star Game, ci si abitua e quando non ci si va per un po’ ci si sente esclusi. Credo che quest’anno sia a Indianapolis, mi piacerebbe esserci”

Il numero 11 dei californiani, rientrato dagli infortuni, ha messo a segno due stagioni consecutive con oltre 20 punti di media a referto. Nella scorsa annata, infatti, Klay ha registrato la bellezza di 21.9 punti, 4.1 rimbalzi e 2.4 assist ad allacciata di scarpe, giocando 69 partite totali in regular season.

