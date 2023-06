Mercato NBA, Porzingis ai Celtics. Smart va ai Grizzlies, Gallinari a Washington

Nella notte italiana arriva la seconda grande trade di questa offseason, dopo quella che ha portato Bradley Beal a Phoenix. Celtics, Grizzlies e Wizards – particolarmente attivi in questa finestra – si sono accordati per uno scambio a tre squadre.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Kristaps Porzingis andrà ai Celtics, Marcus Smart a Memphis e Tyus Jones si muoverà in direzione Washington. Nell’accordo Memphis manderà anche la 25esima scelta del Draft di quest’anno e il primo giro degli Warriors del 2024 a Boston, mentre i Celtics cedono a Washington la 35esima scelta, Danilo Gallinari e Mike Muscala.

Ieri sera Shams Charania, insider NBA per The Athletic, aveva dato per (quasi) ufficiale uno scambio che avrebbe portato Porzingis ai Celtics, Brogdon ai Clippers e Marcus Morris a Washington. La trade non è andata in porto, e Wizards e Celtics hanno continuato a lavorare su uno scambio con Porzingis protagonista. Alla fine nell’accordo è entrata Memphis, che è riuscita a prendere un difensore fenomenale come Marcus Smart.

L’accordo a tre squadre è arrivato poco prima della mezzanotte nel fuso orario della costa est. L’orario non è casuale: Porzingis avrebbe potuto rifiutare la sua player option da 36 milioni e diventare free agent. Grazie allo scambio non lo ha fatto, e Boston trova così un giocatore che viene dalla sua miglior stagione NBA. Quest’anno il centro lettone ha viaggiato a 23.2 punti e 8.4 rimbalzi di media a partita, con il 49,8% dal campo e il 38,5% da tre.

I Celtics sono però costretti a cedere il loro miglior difensore. I Memphis Grizzlies trovano in Marcus Smart il Miglior Difensore del 2022 e tre volte NBA All-Defensive First Team. Lo potranno affiancare a Ja Morant per costruire un reparto guardie temibile in entrambe le metà del campo.

Grazie all’accordo arrivato all’ultimo, Washington riesce a non perdere in free agency il suo miglior giocatore, e ottiene in cambio un buon talento come Tyus Jones e un veterano esperto come Danilo Gallinari. Gallinari viene da una stagione passata a recuperare la rottura del legamento crociato anteriore, e potrebbe accordarsi con la squadra per fare buy out e andare in qualche contendente per il titolo NBA.

