NBA, Frank Vogel: “La squadra ha un elevato potenziale difensivo”

Negli ultimi giorni la NBA è stata scossa dal passaggio di Damian Lillard dai Portland Trail Blazers ai Milwaukee Bucks. Questo scambio ha anche visto coinvolti i Phoenix Suns, i quali hanno ceduto Deandre Ayton ai Blazers in cambio di Jusuf Nurkic, Keon Johnson, Grayson Allen e Nasir Little.

A seguito di questo scambio, Phoenix perde sicuramente una pedina fondamentale, in particolar modo dal punto di vista difensivo. Inoltre, a seguito dell’arrivo in estate di Bradley Beal, il potenziale offensivo della squadra appare illimitato. Infatti i Suns possono disporre di alcuni fra i migliori realizzatori della lega come Devin Booker e Kevin Durant.

Nonostante ciò, coach Frank Vogel è convinto che la sua squadra non sia solamente votata all’attacco. A questo proposito, ecco come si è espresso:

“Il nostro gruppo ha degli schemi difensivi molto intelligenti ed efficaci. Sono sicuro che i ragazzi daranno il meglio di sé in ogni allenamento, arrivando così preparati alle partite. Inoltre, i nuovi innesti aggiungeranno quella spinta necessaria a migliorare le nostre prestazioni.”

Qualora Phoenix dovesse trovare la giusta quadratura dal punto di vista difensivo, potrebbe diventare la squadra favorita alla vittoria del titolo. Coach Vogel dovrebbe prendere spunto dal lavoro fatto da Steve Kerr con gli Warriors, il quale è stato in grado di gestire al meglio la qualità in attacco dei propri giocatori, creando una macchina perfetta.

In aggiunta, come affermato dallo stesso Vogel, l’innesto di giocatori come Nurkic e Allen, potrebbe rilevarsi decisiva per le sorti della squadra. Staremo a vedere se i Suns riusciranno a bilanciare il loro grande potenziale offensivo, diventando così una seria contender per la conquista dell’anello.

