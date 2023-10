Mercato NBA, i Celtics firmano Wenyen Gabriel

I Boston Celtics sono tra i protagonisti di questa offseason. Dopo aver sacrificato Marcus Smart per prendere Kristaps Porzingis, ieri hanno imbastito un’importante trade con Portland. Il protagonista è Jrue Holiday, che vestirà la divisa biancoverde, mentre Malcolm Brogdon e Robert Williams III vanno ai Blazers insieme a due prime scelte al Draft. Nel frattempo Boston ha fatto anche un’altra mossa, firmando il lungo Wenyen Gabriel.

Secondo quanto riportato da Adrien Wojnarowski di ESPN, i Celtics hanno firmato il lungo del Sud Sudan con un contratto per il training camp. Gabriel ha giocato per quattro stagioni in NBA fino ad ora, vestendo la maglia di sei squadre. La sua permanenza più lunga è stata quella ai Los Angeles Lakers, dove ha militato dal marzo 2022. Ha giocato 68 partite con i Lakers nella stagione 2022-23, e ha viaggiato a una media di 5.5 punti e 4.2 rimbalzi in 15 minuti. Gabriel ha giocato nella bolla con i Portland Trail Blazers, e veniva utilizzato in alcuni brevi spezzoni come lungo atletico. I Lakers lo hanno utilizzato allo stesso modo negli ultimi Playoff, dove ha giocato la maggior parte dei suoi minuti in marcatura su Jaren Jackson Jr.

Durante questa estate ha giocato il Mondiale con la nazionale del Sud Sudan. Ha dato un contributo importante con la compagine del suo paese e si è tolto parecchie soddisfazioni. La più importante è la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi, dove troveremo anche questa nazione che, fino a pochi anni, non aveva neanche una federazione di pallacanestro.

Wenyen Gabriel sfrutterà il training camp per cercare di mettersi in mostra e guadagnare un posto nel roster dei Celtics. L’addio di Robert Williams III ha aperto un buco nella rosa, e per Boston sarebbe importante trovare un lungo atletico su cui poter contare nelle proprie rotazioni.

