NBA, CJ McCollum commenta la trade di Lillard: “Sono felice per lui”

La trade che ha portato Lillard ai Bucks ha sconvolto il mondo NBA. Milwaukee ha acquisito uno dei migliori play dell’ultimo decennio, mentre Dame ha finalmente l’opportunità di competere in una squadra da titolo. CJ McCollum, suo amico ed ex compagno di squadra ai Blazers, ha commentato così lo scambio:

“Sono molto felice per lui. Ovviamente, non è andata a finire come entrambe le parti avrebbero voluto. Ma alla fine, tutti sono riusciti a ottenere quello che volevano. E’ una situazione in cui hanno aggiunto degli asset per il futuro, possono costruire la squadra attorno al giovane talento che hanno e guardare avanti. Mentre Dame può giocare in una contender. E anche gli altri [Nurkic e Little] sono in una squadra che ha aspirazioni di titolo”

Ha poi continuato parlando della situazione che troverà ai Bucks, secondo lui una squadra migliore degli Heat:

“Ha sempre parlato dell’importanza di vincere un anello. Miami sarebbe stata una buona squadra per lui, ed era la sua meta preferita. Ma si può dire che questa situazione è anche migliore in termini di chance di vincere rispetto a Miami, senza considerare le tasse e il meteo. Ha la possibilità di giocare con il miglior giocatore dell’NBA. Non voglio mancare di rispetto a Jimmy [Butler] e Bam [Adebayo], né alla loro organizzazione e il roster, ma Giannis è di un altro livello. E’ un giocatore diverso con cui giocare se pensiamo al suo dominio. Non c’è nessuno nella lega che riesca a dominare come fa lui. E’ davvero difficile da marcare”

McCollum giocherà per la terza stagione con i New Orleans Pelicans. L’anno scorso erano in vetta alla Western Conference dopo le prime settimane di regular season, ma gli infortuni hanno colpito duramente e hanno causato l’esclusione dai Playoff. McCollum punta in alto, e il suo obiettivo sono le prossime Finals:

“Onestamente, vogliamo solo arrivare in buona condizione ai Playoff, perché la stagione è davvero molto lunga. Possono succedere molte cose durante la stagione. Ma gli auguro [a Lillard] il meglio. Spero che sia in grado di arrivare alle Eastern Conference Finals e spero che ci potremo affrontare alle Finals”

Leggi anche:

NBA, infortunio alla caviglia per Draymond Green: sarà fuori per 4-6 settimane

Mercato NBA, anche Cameron Payne firma per i Milwaukee Bucks

NBA, Tatum saluta Brogdon e Robert Williams III: “Notizia che fa male”