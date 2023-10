Mercato NBA, Jrue Holiday finisce a Boston: c’è la trade tra Portland e Celtics

Non c’è pace per Jrue Holiday: dopo essere stato scambiato nelle scorse ore da Milwaukee verso Portland, ora il giocatore è diventato un nuovo elemento dei Boston Celtics. La notizia di serata sul mercato NBA viene svelata da Adrian Wojnarowski che ha chiarito come i Celtics abbiano chiuso una trade con i Trail Blazers: Holiday finisce in Massachusetts in cambio di Malcolm Brogdon, Robert Williams III e due prime scelte al Draft, di cui una appartenente a Golden State ed è protetta-4 nel 2024 e una dei Celtics non protetta nel 2029. Da capire cosa succederà a Brogdon, poiché Portland sembra già essere coperta nel suo ruolo.

