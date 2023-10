NBA, gli Charlotte Hornets avranno il logo dello youTuber MrBeast sulla canotta

Gli Charlotte Hornets hanno ufficialmente avviato una partnership con MrBeast, famosissimo influencer e youtuber. È la prima volta che una franchigia NBA si spinge tanto in là nel coinvolgimento di figure del web. MrBeast – il cui vero nome è Jimmy Donaldson – pubblicizzerà il suo logo Feastables sulle uniformi degli Hornets e sui backdrop dei media durante le conferenze stampa della squadra.

Donaldson, originario di Greenville nella Carolina del Nord, è forse l’influencer che vanta il maggior numero di abbonamenti e follower (oltre 350 milioni) considerando YouTube, TikTok, X e Instagram. La partnership di MrBeast è la prima mossa commerciale portata avanti dalla proprietà di maggioranza delle franchigia formata da Rick Schnall e Gabe Plotkin, che hanno rilevato la quota di Michael Jordan lo scorso luglio.

The Charlotte Hornets are launching a jersey patch partnership with YouTube and social media sensation Mr. Beast, a first between an influencer and an NBA franchise pic.twitter.com/3XYduRwYFY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2023