James Harden non si presenta al Media Day 2023 dei 76ers

Siamo ormai abituati, in questa fase interlocutoria della stagione, a sentir parlare di James Harden. Quando c’è da rompere un rapporto, pure professionale, il Barba ha dimostrato ahilui di avere sempre in serbo una soluzione a sorpresa. Stavolta ha scelto il più classico dei rifiuti, non rispondendo presente alla convocazione per il Media Day dei Philadelphia 76ers. Lo riporta Shams Charania di The Athletic. Lo scorso anno, ricorda l’insider NBA, un episodio analogo aveva visto protagonista Ben Simmons.

C’è da scommettere che l’ assenza di Harden, in occasione del primo incontro stagionale con la stampa, farà discutere, eccome. Restando sempre in attesa di aggiornamenti sul fronte mercato.

