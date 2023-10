NBA, Tatum saluta Brogdon e Robert Williams III: “Notizia che fa male”

La scorsa settimana si è chiusa la trade più importante del mercato NBA, con Lillard che è passato a Milwaukee attraverso uno scambio che ha coinvolto anche una terza squadra, ossia i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts ha salutato così Malcolm Brogdon e Robert Williams III che sono finiti in Oregon. Due addii – dopo quello ulteriore di Marcus Smart negli scorsi mesi – che hanno colpito Jayson Tatum. Il leader di Boston ha voluto salutare i suoi ex compagni di squadra attraverso due stories su Instagram. Il primo pensiero è stato per Brogdon:

“Un vero professionista, per questo ragazzo non ho che amore e rispetto. Gli auguro il meglio per quest’anno.”

Più ‘approfondite’ le parole per Robert Williams III che è stato sicuramente un uomo chiave nella formazione guidata da Tatum:

“Questa notizia fa male. Per me sei stato come un fratello. Si tratta del lato peggiore di questo business, ho apprezzato ogni cosa di te. Sono super orgoglioso del giocatore che sei diventato e non vedo l’ora di scoprire quanto potrai ancora crescere. Continua a impegnarti per diventare speciale e non cambiare mai. Per il mio amico 4L, finché non torneremo ancora assieme: per te solo amore”

