NBA, Jimmy Butler si presenta con un look totalmente nuovo: “È il mio stato emotivo” | FOTO

Nel consueto media day NBA, Jimmy Butler ha stupito tutti presentandosi in conferenza stampa con un look totalmente diverso da quanto siamo abituati, ossia con capelli lisci. Qualcosa che ha scioccato i tifosi della lega ma che il giocatore ha giustificato in questa maniera di fronte ai microfoni dei giornalisti presenti al day 1 dei nuovi Miami Heat:

“Avevo i dread l’anno scorso. Sono molto emotivo in questo momento. Questo è il mio stato emo e mi piace. Questo sono io. È così che mi sento ultimamente”.

Poi ha continuato, dando appuntamento a tutti per giugno dell’anno prossimo. L’obiettivo, manco a dirlo, è la finale NBA:

“È un nuovo anno, una nuova stagione. L’anno scorso siamo usciti prima del dovuto, non ho completato il mio lavoro. Non lo abbiamo fatto. Questa però è una nuova stagione. Sono pronto e non vedo l’ora di cominciare. Ci rivedremo tutti quanti alle Finals del prossimo giugno. Come dico sempre, so che cosa sono in grado di fare, so cosa possono mettere sul tavolo i miei compagni. Continueremo a giocare a basket di squadra. E poi, in qualche maniera, arriveremo alle Finals e stavolta le vinceremo. Sono pronto ad affrontare tutto questo.”

Jimmy Butler's new look for Heat Media Day 😅😭 (via @MiamiHEAT)pic.twitter.com/GIKry8asXM — Bleacher Report (@BleacherReport) October 2, 2023

