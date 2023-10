Hornets, Kai Jones non sarà al training camp: motivi personali

Dopo aver affrontato, non senza difficoltà e imbarazzo, il delicato caso Miles Bridges, gli Charlotte Hornets si trovano alle prese con una nuova condizione di disagio. Kai Jones è stato infatti allontanato dalla squadra per “motivi personali” e non prenderà parte all’imminente training camp. Senza speculare sulle ragioni della decisione, è noto che la franchigia abbia osservato con apprensione alcune discutibili uscite social da parte del giovane ex Texas, 19ª scelta assoluta al Draft NBA 2021. Il comunicato diffuso dagli Hornets non dà conto di una data per l’eventuale reintegro in squadra.

Leggi anche:

Damian Lillard accolto da star ai Milwaukee Bucks

Joshua Primo firmerà un two-way contract con i Clippers dopo la sospensione

Tim Hardaway Jr. In uscita dalla panchina per i Mavericks? Lui: “Vedremo”