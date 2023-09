Mercato NBA, Joshua Primo firmerà un two-way contract con i Clippers dopo la sospensione

Dopo la notizia della sospensione per 4 partite (abbastanza ridicola) di Joshua Primo, Adrian Wojnarowski di ESPN ha rivelato che l’ex giocatore dei San Antonio Spurs firmerà un two-way contract con i Los Angeles Clippers.

Il 20enne – scelto con la 12esima chiamata al Draft del 2021 – era stato allontanato dalla franchigia di Gregg Popovich lo scorso ottobre dopo essersi “esposto davanti ad alcune donne”. Da quell’episodio ha iniziato ad essere seguito da alcuni specialisti, con i quali continuerà la terapia anche durante il suo percorso con i Clippers. I losangelini hanno deciso di dare nuovamente un’opportunità al giovane talento ex-Spurs dopo aver avuto l’ok dei medici.

Fortunatamente, nonostante le indagini della NBA in merito allo strano caso, Primo non è stato protagonista di episodi simili o peggiori. Dopo la firma del two-way contract, è molto probabile che passerà del tempo in California con la squadra di G League dei Clippers per tornare ad assaggiare il parquet.

