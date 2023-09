NBA, Tim Hardaway Jr. In uscita dalla panchina per i Mavericks? Lui: “Vedremo”

A dispetto di ogni ragionevole previsione dopo i rumors estivi, Tim Hardaway Jr. sta per iniziare la quinta stagione piena ai Dallas Mavericks. Il giocatore è ormai esperto quanto basta di dinamiche NBA per sapere quale può essere il suo ruolo in un team che ha cambiato alcuni elementi di rotazione in estate. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni in occasione del Media Day 2023.

“A essere onesto non sapevo se sarei stato qui in questa stagione. [Sesto uomo?] Lo avete sentito dire da lui [coach Jason Kidd ndr.] per primo. Ne parleremo, poi si vedrà. Sono un ibrido, suppongo, a questo punto della mia carriera. Che parta titolare o dalla panchina, non ci sarà ego. Non porta da nessuna parte. Sono qui per vincere partute di pallacanestro.”

