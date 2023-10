NBA, Damian Lillard accolto da star ai Milwaukee Bucks

Domani si aprirà ufficialmente la stagione per la maggior parte delle squadre NBA, Milwaukee Bucks compresi. Giunto nella giornata di ieri in Wisconsin, Damian Lillard ha potuto saggiare in anticipo tutto l’entusiasmo dei tifosi al suo arrivo. La franchigia aveva chiamato a raccolta i fan per un benvenuto in grande stile e la folla ha risposto presente.

Lillard è arrivato a Milwaukee: foto e video dell’accoglienza Bucks

L’evento è stato trasmesso dai Milwaukee Bucks in diretta streaming. A questo link potete recuperare tutte le foto e i momenti salienti della giornata.

