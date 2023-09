Magic Johnson chiama i New York Knicks: “Mi piacerebbe essere socio della franchigia”

Magic Johnson torna in NBA? Per ora, sembra difficile, anche se durante un’intervista con The Associated Press ha rivelato di voler tornare nella Lega da socio di una franchigia. Le dichiarazioni dell’ex leggenda dei Los Angeles Lakers sono chiare: l’unica squadra NBA che oggi lo attrae in maniera particolare è New York. Queste le sue parole a riguardo:

“Penso che sarebbe intrigante. L’unica squadra alla quale penserei sono probabilmente i Knicks. Il modo in cui i tifosi amano davvero la pallacanestro mi ci farebbe pensare, perché amo venire a New York e andare al Garden a vedere giocare i Knicks. Amo i tifosi che tengono davvero alle loro squadre e quelli dei Knicks di sicuro lo fanno, e sono intelligenti. Oltre a loro, però, non prenderei in considerazione nessuna altra franchigia.”

Poi, non poteva mancare un commento sui ‘suoi’ Lakers:

“Saranno la miglior squadra dell’Ovest quest’anno.”

