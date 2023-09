Mercato NBA, i Pacers cercano di scambiare Buddy Hield

Dopo il fallimento delle trattative per l’estensione contrattuale, il front office dei Pacers e Buddy Hield stanno parlando per uno scambio del giocatore. Hield è aperto a ogni squadra, secondo quanto riportato da The Athletic, ma al momento una trade non sembra vicina. I Pacers avevano offerto un’estensione al giocatore ex Sacramento Kings, che però preferisce giocare in un’altra squadra in futuro.

E’ all’ultimo anno del contratto quadriennale firmato nel 2020, e dopo aver guadagnato 19,2 milioni nel 2023-24 sarà unrestricted free agent nella prossima estate. Gli Indiana Pacers sono così alla ricerca di un partner per scambiare il giocatore prima di perderlo a zero. Si conferma così la recente tendenza della NBA, in cui sempre meno giocatori si accasano in free agency, poiché le squadre cercano di scambiarli prima della fine del contratto per ricevere qualche asset – anche minimo – in cambio.

Se non dovesse firmare un’estensione contrattuale con un’altra squadra, Hield sarebbe tra i free agents più quotati della prossima offseason. E’ il giocatore con più triple segnate nelle ultime cinque stagioni NBA, primeggiando su due campioni assoluti come Steph Curry e Damian Lillard.

Molte squadre sono interessate ad acquisire via trade la guardia dei Pacers, e le conversazioni dovrebbero cominciare con l’inizio del training camp. Non è però scontato che Hield si sposti prima dell’inizio della stagione, e anzi lo scambio potrebbe avvenire anche in prossimità della trade deadline. In quel caso, è possibile che sia preso da una contender, alla ricerca di un tiratore letale per migliorare le possibilità di arrivare all’anello NBA.

Hield è arrivato ai Pacers nella stagione 2021-22, coinvolto insieme ad Haliburton nello scambio che ha portato Sabonis ai Sacramento Kings. Si è subito imposto come un veterano esperto e uno dei giocatori migliori della squadra, e nell’ultimo anno ha viaggiato a 16.8 punti, cinque rimbalzi e quasi tre assist di media a partita con il 45,8% di tiro dal campo e il 42,5% dall’arco.

