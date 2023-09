Mercato NBA, Rudy Gay sarà al training camp con i Golden State Warriors

I Golden State Warriors scelgono l’esperienza di Rudy Gay per completare il loro roster ai nastri di partenza del training camp. Reduce da un biennio agli Utah Jazz Gay dovrà convincere la squadra della Bay Area a garantirgli un contratto per la stagione NBA 2023-2024, la 18ª in carriera. L’interesse degli Warriors nei suoi confronti, visti i rumors estivi, non è una novità.

Rudy Gay, i numeri NBA del suo 2022-2023

Nella passata stagione Gay ha disputato 56 partite, tenendo medie di 5.2 punti e 2.9 rimbalzi in 14’ a sera.

Leggi anche:

Austin Reaves: “In estate ho preso in ipotesi di firmare per San Antonio”

Steve Kerr: “Non ho intenzione di andarmene”

Quando inzia la stagione NBA? Calendario Media Day delle squadre