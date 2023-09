NBA, Grizzlies e Ja Morant: Taylor Jenkins fa il punto della situazione

La sospensione di Ja Morant per le prime 25 partite della stagione NBA 2023-2024 inciderà senza dubbio sull’avvio dei Memphis Grizzlies. Taylor Jenkins non vuole però sentire scuse e approccia con grande pragmatismo all’imminente fase di preparazione e training camp.

Di seguito un passaggio dell’intervista concessa dal coach di Memphis a Steve Aschburner di nba.com:

“Non è mai una questione del singolo. Ovviamente […] abbiamo parlato di come sarà, ma non cambierà nulla quanto alla preparazione. Tutti i giocatori a roster, incluso Ja quando verrà il suo momento, dovranno farsi trovare pronti. Questo che tu sia o meno in rotazione, alle prese con un infortunio. Come gli altri 17 compagni, la mentalità è ‘avanti il prossimo’ . È più facile a dirsi che a farsi, ma negli ultimi due anni i ragazzi hanno saltato un numero considerevole di partire per farro ragioni. […] Ci auguriamo che Ja possa stare con la squadra il più possible [nel periodo di sospensione] ma il tema va affrontato con la NBA.”