NBA, Austin Reaves: “In estate ho preso in ipotesi di firmare per San Antonio”

Austin Reaves ha “rischiato” di lasciare i Los Angeles Lakers per approdare ai San Antonio Spurs? Effettivamente non era fantamercato NBA, ma più di una ipotesi. A rivelare il possibile passaggio alla franchigia texana è stato lo stesso scudiero di LeBron James il quale ha confermato di pensare di giocare con Wembanyama. Queste le sue ultime parole a riguardo:

“Ovviamente senti le voci che girano, e con un giocatore dal potenziale straordinario come Wembanyama. È normale immaginare e chiedersi come sarebbe giocare con lui. Avrei voluto ottenere il massimo dal punto di vista economico, è ovvio, ma in fondo ho sempre desiderato rimanere qui a Los Angeles perché amo la città, i tifosi, la squadra e tutta l’organizzazione dei Lakers”.