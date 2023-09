NBA, Damian Lillard sui Blazers: “Non vogliamo più le stesse cose”

A distanza di più di due mesi dalla richiesta di trade ai Portland Trail Blazers, con Miami come destinazione preferita, il caso Damian Lillard è ancora molto lontano dalla risoluzione.

Ospite nei giorni scorsi dello show BACKONFIGG su YouTube, Lillard ha svelato finalmente i motivi della sua richiesta di trade alla franchigia dell’Oregon:

“Non puoi essere un idiota quando affronti certe situazioni. Dici che rimarrai fedele fino alla fine ma non devi dimostrarlo a nessuno. E poi arriva il giorno in cui non vuoi più vivere secondo quel codice. Quando ciò accade, non puoi più essere come prima. Non vogliamo più le stesse cose”.