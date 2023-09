NBA, Damian Lillard: “Nessuno è meglio di me, sono il miglior playmaker della NBA”

Il playmaker dei Portland Trail Blazers – che recentemente ha dichiarato di avere piani diversi dalla dirigenza – è intervenuto in un’interessante intervista sul podcast “It Is What It Is” .

Oltre ai soliti discorsi sul suo futuro, che vanno avanti ormai da mesi, Lillard ha risposto senza esitazione alla domanda su Stephen Curry:

“Steph Curry più forte di me? Non credo che nessuno sia migliore di me, quando scendo in campo credo che questo sia uno dei miei punti di forza. Sono il miglior playmaker della NBA.”

Dame ha poi continuato parlando dei migliori playmaker che ha affrontato durante la sua carriera:

“Steph [Curry], Kyrie Irving e Russell Westbrook. Kyrie è il giocatore più bello da veder giocare nella storia della NBA. Non puoi allenarti sulle cose che fa… ha un dono.”

Vedremo se il 3 ottobre Damian Lillard sarà effettivamente presente al training camp con la maglia di Portland o se sarà finalmente scambiato dal front office, terminando una telenovela che va ormai avanti da anni.

