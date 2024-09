NBA, i Portland Trail Blazers omaggeranno Bill Walton in questa stagione

Con lo stesso omaggio con cui i Los Angeles Lakers hanno deciso di ricordare Jerry West in questa stagione, i Portland Trail Blazers intendono omaggiare una leggenda che ha vestito la maglia rossonera. Difatti, i Blazers celebreranno Bill Walton con un patch speciale con il numero 32 sulla spalla sinistra di ogni canotta, lo hanno annunciato gli stessi Blazers sui propri canali social.

Walton è venuto a mancare lo scorso 28 maggio all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. La leggenda NBA ha iniziato la sua carriera da giocatore professionista giungendo all’università di UCLA, uno degli atenei più prestigiosi per quanto riguarda la pallacanestro. Dopo 4 stagioni passate agli ordini di coach John Wooden, in cui vinse tre volte il premio di miglior giocatore (1972, 1973 e 1974) e due titoli NCAA (1972 e 1973), decise di rendersi eleggibile per il Draft NBA 1974 in cui venne selezionato dai Portland Trail Blazers con la prima scelta assoluta.

A Portland Walton ha avuto il suo momento migliore di carriera, è rimasto nello stato dell’Oregon fino al 1979 in cui ha partecipato per due volte all’All-Star Game (1977 e 1978) ma soprattutto ha guidato i Blazers all’unico titolo NBA vinto nella storia nel 1977 in rimonta sotto 2-0 contro i Philadelphia 76ers. Dopo l’esperienza con Portland, Walton si è accasato agli allora San Diego Clippers (divenuti poi Los Angeles Clippers nel 1984) dal 1979 al 1984. Per poi passare ai Boston Celtics con cui ha giocato le sue ultime due stagioni in NBA e con cui ha vinto il secondo e ultimo Larry O’Brien Trophy della sua carriera.

In questa stagione i Portland Trail Blazers hanno l’intenzione di omaggiare Bill Walton non solo con il già citato patch, ma anche con una serata tributo. La serata si terrà il prossimo 9 marzo quando al Moda Center di Portland saranno di scena i Detroit Pistons di Cade Cunningham & Co. Il debutto in stagione per i Blazers è invece fissato per la notte italiana tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre tra le mura amiche del Moda Center contro i Golden State Warriors.

