NBA, Wembanyama rassicura: “Sarò alle Olimpiadi con la Francia, unico obiettivo l’oro”

Dopo la scelta di rinunciare ai recenti Mondiali, che hanno visto la Francia eliminata in maniera piuttosto deludente, per prepararsi al meglio alla sua prima stagione in NBA, Victor Wembanyama ha confermato quest’oggi che sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il talento francese è stato intervistato da “L’Équipe” in occasione della presentazione di “Un1que”, il documentario a lui dedicato.

Wembanyama ha iniziato parlando della sua assenza dai media dopo la Summer League:

“È stata la prima volta nella mia vita che sentivo davvero un po’ di stanchezza mentale a causa degli eventi che si sono succeduti. Le vacanze dopo la Summer League sono state necessarie per continuare con serenità a livello mentale. È la prima volta che appaio sui media da tre mesi a questa parte. Mi ha fatto molto bene prendermi del tempo per isolarmi”.

Il nuovo giocatore dei San Antonio Spurs ha continuato la sua intervista enunciando i suoi obiettivi per la stagione da rookie in NBA e per il futuro:

“Per questa mia prima stagione l’obiettivo ideale sarebbe una qualificazione ai Playoff. Per il futuro, penso che la cosa migliore sia non sapere cosa ci aspetti. Spero che mi sorprenda e che sia bellissimo”.

Per concludere, la prima scelta assoluta dello scorso Draft ha voluto rassicurare tutti circa la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi casalinghe, dichiarando anche il suo obiettivo principale:

“Ho visto i Mondiali ed anche se il risultato è stato molto deludente non sono preoccupato e credo che non modifichi la possibilità di fare qualcosa di grande alle prossime Olimpiadi. Ma non esprimo giudizi, io non c’ero. Naturalmente sarò presente alle Olimpiadi e non ci sarà altro obiettivo che l’oro”.

