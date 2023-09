Mercato NBA, i Miami Heat sarebbero i favoriti per Oubre Jr.

Kelly Oubre rimane uno dei migliori free agent ancora disponibili. Nell’ultima stagione a Charlotte ha registrato una media di 20.3 punti e 5.2 rimbalzi a partita. La maggior parte dei front office NBA si aspetta che firmi con i Miami Heat, nel caso in cui – come sembra da mesi – questi ultimi imbastiscano una trade per Damian Lillard. Lo ha riportato Marc Stein.

Che per Oubre abbia senso è abbastanza ovvia. Con Lillard, gli Heat invieranno più di un elemento di qualità – molto probabilmente Tyler Herro, ma sono stati fatti altri nomi. L’ingaggio di Oubre porterebbe un elemento di qualità a una panchina abbastanza povera di ali. Certo, Oubre non è un giocatore tradizionale da Heat. Non è un buon difensore, non è un forte playmaker per gli altri e non è un realizzatore efficiente dalla lunga distanza. Rimane però un’opzione ottima a prezzo di saldo.

Naturalmente, tutto questo dipende da una cessione di Damian Lillard a Miami, e le trattative sono ancora in fase di stallo. I colloqui dovrebbero riprendere nelle prossime due settimane, ma ai Trail Blazers continua a non piacere l’offerta degli Heat (almeno tre scelte al primo giro più Herro e forse Nikola Jovic). Dall’altra parte, però, nessun’altra squadra spinge per uno scambio con il 33enne Lillard. I quattro anni e 216 milioni di dollari rimanenti sul contratto spaventano eccome. Portland è disposta ad affrontare il training camp con Lillard, che però potrebbe rimanere lontano dalla squadra durante il ritiro. I Blazers hanno bisogno di voltare pagina e, anche se Lillard non sarà intenzionalmente un elemento di disturbo, la sua sola presenza comporterebbe molte distrazioni. In tutto questo, Oubre aspetta.

