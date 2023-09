Mercato NBA, i Portland Trail Blazers firmano l’australiano Duop Reath

I Portland Trail Blazers hanno appena firmato un nuovo giocatore. Si tratta del centro australiano Duop Reath, al quale è stato offerto un contratto annuale al minimo salariale. Il giocatore australiano, dopo non essere stato scelto al draft del 2018, dopo la carriera universitaria ad LSU, avrà l’opportunità di giocare per la prima volta nella NBA.

Gran parte del merito va attribuito alle solide prestazioni messe in atto al recente mondiale di basket vinto dalla Germania. Infatti ha mantenuto medie di 8.6 punti, 2.4 rimbalzi e 1.4 stoppate in 14.6 minuti di permanenza sul parquet. In particolare, ha colpito la prestazione nell’ultima partita dell’Australia contro la Georgia, nella quale ha realizzato 16 punti mettendo a segno tutte e tre le triple tentate.

Prima di firmare con i Blazers, Reath ha girovagato per diversi campionati. Infatti ha giocato in Libano per l’Al Riyadi Club Beirut, in Cina con i Qingdao Eagles e per la Stella Rossa di Belgrado. Il giocatore raggiungerà a Portland il suo compagno di nazionale Matisse Thybulle.

Con questo acquisto i Blazers si assicurano le prestazioni di un centro solido che ha dimostrato di avere numerose qualità, in particolare con il tiro dalla distanza. Staremo a vedere come verrà impiegato da parte di coach Chauncey Billups.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Cavs firmano Tristan Thompson

NBA, Kevin Porter Jr. arrestato per il tentativo di aggredire la sua ragazza

NBA, Board of Governors: in settimana voto su linee guida load management