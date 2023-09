NBA, Draymond Green: “Mai dare gli Warriors per spacciati”

L’inizio della stagione NBA 2023-2024 è ormai alle porte. Dopo la vittoria dei Denver Nuggets, la Western Conference sarà ancora più competitiva. Infatti, oltre ai campioni in carica del Colorado, si daranno battaglia molte altre franchigie, in primis i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors.

A questo proposito, il leader di Golden State Draymond Green ha voluto lanciare un messaggio diretto ai rivali:

“Dobbiamo ritrovare l’armonia all’interno del gruppo che è mancata lo scorso anno. Nessuno può distruggere la nostra squadra. Puoi sconfiggerci una volta, due volte, ma mai distruggerci completamente. È questo che ci ha resi la migliore squadra dell’ultima decade. I Lakers sono stati più bravi di noi durante gli scorsi playoff. Non vedo l’ora di potermi riscattare.”

Come suo solito, Green non perde l’occasione per provocare gli avversari e lanciare sfide. Dopo l’acquisto di Chris Paul, gli Warriors hanno il giusto mix di giovani e veterani per andare all’assalto di un nuovo titolo NBA, lasciandosi alle spalle la scorsa tormentata stagione. Riferendosi al nuovo acquisto, Green ha dichiarato il suo obiettivo:

“Questa stagione sarà una delle più importanti di tutta la mia carriera. Non solo a livello personale, ma perché ho intenzione di aiutare Chris a vincere finalmente il suo primo anello in carriera.”

Staremo a vedere se l’ala degli Warriors riuscirà a raggiungere questo ambizioso obiettivo, collezionando così il suo quinto titolo assoluto.

