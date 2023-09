Mercato NBA, i Cavs firmano Tristan Thompson

Dopo tre stagioni in giro per la lega, in cui ha vestito la maglia di tante squadre, Tristan Thompson fa il suo ritorno ai Cleveland Cavaliers. Il centro originario del Canada ha firmato un contratto annuale con la franchigia dell’Ohio. Lo ha annunciato il suo agente Rich Paul, CEO di Klutch Sports, attraverso un messaggio ad AP. I Cavs trovano così un veterano molto esperto, che potrà scendere in campo, ma sarà fondamentale soprattutto nello spogliatoio e come chioccia per i più giovani.

Thompson porta una mentalità vincente, figlia del titolo vinto nel 2016 a Cleveland a fianco di LeBron James, Kevin Love e Kyrie Irving. Il lungo ex Texas ha giocato per nove stagioni ai Cavs, che in quegli anni sono riusciti ad arrivare a quattro Finals consecutive contro gli Warriors. Nella sua carriera ha giocato 94 partite di postseason, e in pochi nella lega possono contare sulla stessa esperienza.

Nella stagione 2021-22 Thompson ha giocato in tre squadre: Sacramento Kings, Indiana Pacers e Chicago Bulls. E’ sceso in campo in 57 partite, di cui sei da titolare, e ha viaggiato a una media di sei punti e cinque rimbalzi. Nella scorsa stagione non ha inizialmente trovato un contratto, e solo a marzo 2023 si è accasato ai Lakers, anche se noi è mai sceso in campo con i gialloviola.

Nella stagione 2022-23 i Cleveland Cavaliers sono tornati ai Playoff per la prima volta dal 2018, l’anno delle ultime Finals e dell’addio di LeBron. Sono usciti al primo turno con i Knicks, ma hanno comunque dimostrato di avere le qualità per giocarsela nella Eastern Conference. I giocatori – in primis Donovan Mitchell, Garland e Mobley – ci sono, e ora serve portare una mentalità vincente.

