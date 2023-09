Mercato NBA, i Boston Celtics firmano Svi Mykhailiuk

In questo periodo dell’anno le squadre fanno una serie di mosse per completare e limare il loro roster. I Mavericks hanno rinunciato a JaVale McGee e i Kings lo hanno raccolto al volo, per esempio. La maggior parte di queste mosse è al momento poco visibile ma potrebbero avere un impatto non indifferente durante una stagione regolare lunga 82 partite. L’ingaggio di Svi Mykhailiuk da parte dei Celtics per un contratto minimo di un anno è una di queste. Boston ha confermato la firma venerdì.

Mykhailiuk, nativo dell’Ucraina, ha girato la NBA per cinque anni. Lakers, Pistons, Thunder, Raptors e più recentemente Knicks. Ma quando gli è stata data una possibilità con gli Hornets la scorsa stagione ha dimostrato di poter dare il suo contributo. A Charlotte, Mykhailiuk ha registrato 10.6 punti a partita tirando con il 40,4% da tre. Un vero e proprio sharp shooter, cecchino.

Il suo tiro è ovviamente l’elemento che lo ha tenuto in NBA. Le abilità dall’arco e le spaziature create faranno di certo comodissimo a coach Mazzulla. Ma anche le sue capacità di creare tiri dal pick-and-roll.

I randomly watched one of Svi's best games last year.

18/5/8/3/2 in a Charlotte W against the Thunder.

Svi at least has the ability to have opposing fans screaming into the abyss…."Svi freaking Mykhailiuk cooked us tonight". pic.twitter.com/l3rjoXHD5Q

— Jake Issenberg (@jakeissenberg) August 31, 2023