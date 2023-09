Mercato NBA, Christian Wood firma per i Los Angeles Lakers: i dettagli contrattuali

Ora è ufficiale: Christian Wood ha firmato con i Los Angeles Lakers. Il lungo nelle ultime ore ha reso noto il suo futuro dopo una intera estate in cui sembrava dover essere uno dei giocatori più richiesti sul mercato NBA. La verità è che Wood si è accordato con la franchigia californiana sulla base di un biennale da 5.7 milioni di dollari. Cifre oggettivamente non esagerate. Tuttavia, Christian Wood potrà testare il mercato la prossima estate, se lo desidera, visto che ha inserito una “player option” per la stagione 2024/25.

Per il 28enne si tratta di un’occasione per rilanciare la propria carriera dopo una stagione deludente a Dallas, sia collettivamente – visto che la squadra non ha raggiunto i playoff – sia individualmente – visto che Jason Kidd lo ha utilizzato sempre meno nel corso dei mesi, preferendo sistematicamente fare a meno di lui nei momenti importanti.

A Los Angeles avrà un ruolo di primo livello, verosimilmente di rincalzo a LeBron James e Anthony Davis. I Lakers hanno l’obiettivo di migliorare la loro “spaziatura” visto che la squadra si classificava solo a 25esimo posto per quanto riguarda i punti segnati dalle ali, durante (34,6%) la scorsa stagione. Resta da vedere se la squadra di Darvin Ham riuscirà a nascondere i propri limiti difensivi meglio dei Mavs… Christian Wood è il quinto nuovo acquisto dei Lakers in questa offseason, insieme a Gabe Vincent , Taurean Prince , Jaxson Hayes e Cam Reddish.

