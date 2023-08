NBA, ritorno al passato per Luka Dončić: amichevole Real Madrid-Dallas il 10 ottobre

Per la prima volta dal 2018 Luka Dončić farà ritorno a Madrid e per la prima volta lo farà da avversario. Infatti, come annunciato in giornata dal Real Madrid sul proprio sito ufficiale, i Dallas Mavericks faranno visita al WiZink Center di Madrid per un’amichevole di lusso in programma il prossimo 10 ottobre.

L’evento si terrà per celebrare il 35esimo anniversario della prima partita NBA giocata su suolo spagnolo nel 1988.

La partita contro gli spagnoli sarà per la franchigia texana la terza gara fuori dai confini a stelle e strisce. Un giro di trasferte che avrà inizio tra il 5 e il 7 ottobre con i Mavs che affronteranno per due volte i Minnesota Timberwolves di Karl-Anthony Towns in occasione degli Abu Dhabi Games 2023.

Come già anticipato, quella tra Real Madrid e Dallas Mavericks, sarà una partita molto speciale per Luka Dončić e per tutti i tifosi madridisti come sottolineato anche dall’ambassador del club spagnolo Felipe Reyes:

“Sarà sicuramente uno spettacolo incredibile. Affrontare una squadra NBA è sempre speciale, ma questa volta lo sarà ancora di più perché avremo la possibilità di goderci il ritorno di una leggenda del Real Madrid e stella della NBA, Luka Doncic. Sarà sicuramente uno spettacolo incredibile e una notte emozionante per tutti i tifosi madridisti e gli amanti del basket in generale.”

Lo sloveno infatti ha messo piede nella capitale spagnola nel 2012, a soli 13 anni, quando il Real Madrid lo prelevò dalle giovanili dell’Olimpia Lubiana per poi lasciarla 6 anni dopo con tre campionati spagnoli, due Coppe del Re, una Coppa Intercontinentale e un’Eurolega in più.

Finita l’esperienza in Spagna, il talentino sloveno ha deciso di dichiararsi eleggibile per il Draft NBA 2018 in cui venne chiamato con la terza scelta assoluta dagli Atlanta Hawks che poi lo scambiarono proprio con i Dallas Mavericks in cambio di Trae Young. Il resto è storia nota.

Leggi anche:

NBA, Ben Simmons sorprende tutti: “Sto molto meglio rispetto all’anno scorso. E tornerei a Philadelphia”

Charles Barkley e l’NBA di altri tempi: “Curry non resisterebbe ai Bad Boys”

Mercato NBA, i Mavs tagliano JaVale McGee