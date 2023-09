Mercato NBA, i Sacramento Kings firmano il free agent JaVale McGee

Secondo quanto riportato da Chris Haynes, insider di TNT e Bleacher Report, nella giornata odierna i Sacramento Kings avrebbero trovato un accordo con il centro free agent JaVale McGee, tagliato solo pochi giorni fa dai Dallas Mavericks.

Il 35enne torna in California dopo le esperienze con Golden State Warriors (2016-2018) e Los Angeles Lakers (2018-2020) e per la prima volta approda nella città di Sacramento che nel lontano 1997 selezionò la madre Pamela al Draft WNBA.

Nella scorsa stagione il tre volte campione NBA ha preso parte a 42 partite con la maglia dei Dallas Mavericks tenendo medie di 4.4 punti e 2.5 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

McGee porterà nella sicuramente capitale californiana tanta esperienza ed una mentalità vincente.

Ottima aggiunta quindi nel reparto lunghi per i Sacramento Kings che nella passata stagione hanno conquistato i Playoff per la prima volta dopo 16 stagioni grazie al record di 48 vittorie e 34 sconfitte e cercheranno di fare il bis in questa stagione.

JaVale’s mother, Pamela McGee, was selected with the second overall pick in the 1997 WNBA Draft by the Sacramento Monarchs in 1997 where she played one season.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 31, 2023