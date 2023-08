NBA, Ben Simmons sorprende tutti: “Sto molto meglio rispetto all’anno scorso. E tornerei a Philadelphia”

Ben Simmons è carico per la prossima stagione. Il play dei Brooklyn Nets ha giocato 42 partite nell’ultima annata, non riuscendo mai a dare il suo meglio in campo. Ma in una lunga intervista con Marc Spears, apparsa sul sito Andscape, ha detto che sta tornando al suo livello pre-infortunio. Quello che ha fatto vedere a Philadelphia, dove, nonostante i limiti al tiro, si era imposto come uno dei giocatori più interessanti e forti della lega. Simmons ha iniziato parlando del suo stato fisico e mentale attuale:

“Sono felice perché so quello che sono in grado di fare. Questa è la parte emozionante per me. La scorsa settimana, un sera, mi sono detto: ‘Voglio tornare in palestra ora’. Sono carico. Mi piace fare quello che faccio a un alto livello. Indipendentemente da quello che dicono le persone, sono un tre volte All-Star, ho fatto parte dell’All-NBA e dell’All-Defensive Team. Ho fatto molte cose, non sono uno sconosciuto. Ma alla fine, quello che voglio è scendere in campo, competere contro i migliori giocatori al mondo ed essere uno dei migliori”

Simmons ha poi continuato:

“Sarebbe grande tornare in campo e dominare gli avversari. Non voglio tornare a essere lo stesso giocatore della scorsa stagione, perché non è neanche vicino al mio livello attuale. Sono molto carico perché so di essere a un livello molto migliore. E’ divertente poter fare le cose che ami. Questo è davvero importante per me. Qualche volta penso ai miei problemi recenti e mi dico che ne ho passate tante. E’ stato estenuante dover convivere con queste cose. Ma penso che ci siano diverse situazioni in cui ci si può trovare, e questo è un buon test per me. Quanto peggio potrà andare?”

Il giocatore dei Nets ha parlato della situazione che ha vissuto e che sta riuscendo a superare:

“Non penso che le persone possano realizzare quanto sia stato male a livello fisico. Essere in grado di sedermi ora e non avere dolori è quasi una sorpresa per me. Ma sento di essere al 100% in questo momento. Nella versione in cui sono ora, se giocassi contro il me stesso della scorsa stagione lo ucciderei. Mi sento così”

Simmons ha concluso con una dichiarazione quasi sorprendente, tornando con affetto sul suo periodo a Philadelphia e sull’amore per la città:

“Mi sono divertito molto a Philadelphia. Ma a un certo punto sapevo che dovevo andarmene, e credo di aver scelto il momento giusto. Amerò per sempre Philly. Quando le persone mi chiedono dove vorrei andare se mi dovessero scambiare, rispondo sempre: ‘Phildelphia, è una seconda casa per me’. Non ho niente di brutto da dire su Philly, è stata solo una situazione particolare alla fine, ma è andata così”

