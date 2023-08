Charles Barkley e l’NBA di altri tempi: “Curry non resisterebbe ai Bad Boys”

Nel mondo dello sport può accadere che gli ex atleti mitizzino l’epoca in cui hanno giocato, riempiendola di gloria e di commenti spesso esagerati rispetto alla realtà. Tra questi c’è sicuramente Charles Barkley, che negli ultimi anni ha più volte parlato dell’NBA dei suoi anni come un qualcosa di diverso e migliore. Durante il podcast di Bill Simmons Barkley è tornato sull’argomento, dicendo che Steph Curry non sarebbe riuscito a giocare molte partite con la fisicità degli anni ’80 e ’90. Barkley ha portato come esempio i Bad Boys, i Pistons di quegli anni noti per la durezza in campo, e ha detto:

“Potete immaginare cosa succederebbe [a Curry] se dovesse giocare contro i Bad Boys e lo pestassero? Per quanto io ami Curry, non penso riuscirebbe a sopportare quei colpi durissimi da John Salley, Dennis Rodman, Bill Laimbeer. Con quei body check che facevano a Michael [Jordan] o Scottie [Pippen], o anche a me, pensate veramente che Curry non si sarebbe rotto?”

Sicuramente in quella NBA c’era una fisicità diversa rispetto a quella attuale, e una maggiore durezza in campo. Anche il regolamento è cambiato in tal senso negli ultimi anni, e tanti movimenti un tempo non puniti sono oggi sanzionati, con una chiamata arbitrale ma spesso anche con un flagrant foul. Al contempo, questo cambiamento del gioco non ha per forza significato un peggioramento della qualità dello spettacolo in campo.

L’NBA di oggi e l’NBA di trenta o quaranta anni fa sembrano due sport diversi, ed è difficile paragonare giocatori appartenenti ad epoche differenti. Steph Curry ha rivoluzionato il gioco della pallacanestro, e sarebbe ingiusto sminuirlo con certe dichiarazioni come quelle di Charles Barkley. D’altra parte, anche negli anni ’80 erano presenti diversi giocatori con il fisico di Curry, e non possiamo sapere come avrebbe giocato il numero 30 degli Warriors.

