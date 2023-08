Mercato NBA, i Mavs tagliano JaVale McGee

I Mavericks hanno tagliato ufficialmente JaVale McGee, che non sarà un giocatore di Dallas nella prossima stagione. La decisione del front office arriva un anno dopo l’arrivo del lungo ex Nuggets e Warriors. McGee era arrivato da free agent a Dallas nel 2022 con un contratto triennale da 17 milioni, e inizialmente doveva essere il centro titolare della squadra. Ha giocato sette delle prime nove partite da titolare, ma dopo un mese è uscito dalle rotazioni. Alla fine ha giocato 42 partite, con medie di 4.4 punti e 2.5 rimbalzi in neanche nove minuti di utilizzo.

Nonostante un anno molto difficile, non manca l’interesse delle squadre NBA. In particolare, secondo quanto riportato da Chris Haynes di Bleacher Report, i Sacramento Kings sarebbero interessati a firmare JaVale McGee. La squadra californiana sta aggiustando le rotazioni, e McGee dovrebbe dividersi i minuti da backup con Nerlens Noel e Alex Len, dietro ovviamente al titolare e All-Star Domantas Sabonis. C’è grande concorrenza nel ruolo di centro a Sacramento, ma McGee può portare qualcosa di diverso alla squadra: esperienza e mentalità vincente.

Se dovesse trovare una squadra NBA per ottobre, JaVale McGee inizierebbe la sua 16esima stagione NBA. Gli anni avanzano – saranno 36 a gennaio prossimo – ed è innegabile che il centro originario del Michigan abbia fatto un bel passo indietro nelle ultime stagioni. D’altra parte, pochi giocatori nella lega possono vantare la stessa esperienza di McGee, che ha in bacheca tre titoli NBA. Due li ha vinti agli Warriors nel 2017 e nel 2018, quando era il centro backup di una delle squadre più forti di sempre. Il terzo è arrivato ai Lakers nella stagione 2019/20, dove ha giocato da titolare anche se non è sceso in campo nelle Finals.

