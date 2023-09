NBA, Luka Dončić sull’intesa con Kyrie Irving: “Abbiamo bisogno di tempo”

Dopo mesi di attesa dalla fine delle NBA Finals 2023 sono finalmente iniziati i vari training camp delle franchigie NBA. I primi a tornare in campo sono stati i Dallas Mavericks nella giornata di ieri.

A fine allenamento c’è poi stata la prima conferenza stampa stagionale di Luka Dončić che si è soffermato su vari argomenti. A partire dall’intesa ancora da trovare con Kyrie Irving:

“Saremo sicuramente migliori. È arrivato a metà stagione e non abbiamo avuto abbastanza tempo per imparare a conoscerci. Giocavamo costantemente. E sappiamo che ci vuole tempo per creare sintonia, non ci siamo preparati insieme. Quindi penso che nella stagione che sta per cominciare saremo migliori”.

Dallas Mavericks che vedranno iniziare la loro preseason il 5 ottobre lontano dagli Stati Uniti in occasione degli Abu Dhabi Games 2023 contro i Minnesota Timberwolves. La preseason dei texani continuerà poi il 7 ottobre con un’altra sfida ai T’Wolves sempre in territorio emiratino per poi proseguire con la trasferta di Madrid tre giorni più tardi. L’amichevole con il Real Madrid al WiZink Center rappresenterà per Luka Dončić un gradito ritorno nella città che ha chiamato casa per 6 anni. Proprio in merito alla partita del 10 ottobre si è espresso il fuoriclasse sloveno per concludere la conferenza stampa:

“Significa tantissimo per me. Penso a questa partita sin dal momento in cui mi hanno detto che avremmo giocato lì. Sono cresciuto a Madrid, mi hanno insegnato come parlare inglese e spagnolo, come giocare a basket. È sicuramente la mia seconda casa e sono molto felice di tornare”.

