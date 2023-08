NBA, Steph Curry parla del suo ritiro: “Voglio giocare a lungo come LeBron”

In questa lunga offseason, oltre ai Mondiali ci accompagnano i podcast sull’universo NBA. Tra i più seguiti c’è quello di Gilbert Arenas, che in questa estate ha ospitato tanti giocatori. Qualche giorno fa è stato il turno di Steph Curry, che ha toccato diversi argomenti molto interessanti. Abbiamo già riportato la sua dichiarazione sull’essere la migliore point guard di sempre. Curry ha poi parlato anche del suo futuro ritiro, e del momento in cui vorrà appendere le scarpe al chiodo. Gilbert Arenas gli ha chiesto se vorrebbe giocare a lungo come LeBron James (che a ottobre inizierà la sua 21esima stagione NBA), e la stella degli Warriors ha risposto:

“Sì, più o meno vorrei giocare così a lungo, ma non ho mai immaginato me stesso a quaranta anni che continua a stringere i denti. Ma chi sa come risponderà il mio corpo o come mi sentirò in quel momento? Ho ancora tre anni di contratto, e sicuramente giocherò fino a quel punto. Allora penserò cosa fare”

Curry compirà 36 anni nel prossimo marzo, ed è in NBA dal 2009. Nelle sue 14 stagioni da professionista ha riempito la bacheca con quattro titoli, due premi di MVP e uno di MVP delle Finals, e la convocazione in quattro primi quintetti e quattro secondi quintetti. Curry ha detto sempre chiaramente che vuole rimanere con gli Warriors fino al termine della carriera, e ha citato diversi ex giocatori che hanno costruito la loro leggenda rimanendo sempre in una squadra:

“Sono fortunato di sapere che, non importa quanti anni giocherò ancora, ho potuto giocare per una franchigia speciale e ho fatto parte di quel gruppo di leggende che ha compiuto tante imprese e ha vinto al più alto livello esistente. Non lo prenderò mai per scontato. Ci sono i giocatori come Kobe [Bryant], Magic [Johnson], Dirk [Nowitzki], Tim Duncan… Questi giocatori hanno stabilito una cultura, hanno vinto e lo hanno fatto con molti roster diversi e in momenti diversi della loro carriera”

