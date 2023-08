NBA, Lakers e Knicks interessate a Giannis Antetokounmpo

Tra le tante interviste di giocatori e personalità NBA in questa offseason, una delle più interessanti è quella rilasciata da Antetokounmpo al New York Times. Il due volte MVP ha detto alla giornalista Tania Ganguli che rimarrà ai Milwaukee Bucks solo se saranno in grado di competere per il titolo. Giannis ama la squadra che lo ha scelto al Draft quando era un quasi sconosciuto, ma non può permettersi di perdere gli anni migliori. Per questo non firmerà un rinnovo in questa offseason, ma aspetterà di vedere come si muoverà il front office.

Tante squadre sono interessate al giocatore greco, ma secondo Marc Stein i Lakers e i Knicks hanno maggiori possibilità. I Knicks, dopo aver perso la lotta nella free agency del 2019 per Irving e Durant, stanno aspettando il ritorno di una vera superstar al Madison Square Garden. E nel frattempo hanno accumulato un capitale di scelte da usare per una futura trade. Nei prossimi anni avranno tutte le loro scelte al primo giro e poi una serie di scelte protette di altre squadre.

Per i Lakers sarà invece più difficile imbastire una trade, ma possono comunque contare liberamente sulla loro scelta al primo giro dal 2028 in poi. In questi due anni potrebbero poi anche fare spazio nel cap space per tentare di acquisire Antetokounmpo in free agency.

Nelle ultime offseason poche superstar si sono mosse in free agency, e la tendenza recente sembra quella di scambiare il giocatore all’ultimo anno di contratto. Per questo i Bucks vorrebbero rinnovare Antetokounmpo il prima possibile. Nonostante il greco abbia un contratto fino al 2025, Milwaukee sa di non potersi permettere di perdere a zero il giocatore. Per questo, se non dovessero convincere il greco a rimanere nella prossima estate, potrebbero già scegliere di scambiarlo. La situazione non è semplice, e possiamo solo aspettare per scoprire come andrà a finire.

