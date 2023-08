NBA, Jordan Clarkson su Simone Fontecchio: “È un piacere giocare con lui”

Si è da poco concluso il match tra Italia e Filippine valevole per la qualificazione alla seconda fase della Fiba Basketball World Cup 2023. Gli azzurri hanno prevalso per 90-83, qualificandosi così per la seconda fase a gruppi. La partita ha anche posto di fronte due giocatori NBA, protagonisti con gli Utah Jazz, ovvero Jordan Clarkson e Simone Fontecchio.

Quest’ultimo ha condotto l’Italia alla vittoria, realizzando 18 punti con un 5-17 dal campo, raccogliendo anche sei rimbalzi. D’altro canto, Clarkson ha realizzato 23 punti, a cui vanno ad aggiungersi 6 assist e 7 rimbalzi. Nonostante ciò, a causa di tre sconfitte in altrettante partite, le Filippine padrone di casa hanno dovuto abbandonare anticipatamente il mondiale.

Al termine del match, i due compagni di squadra hanno avuto modo di incontrarsi. In particolare, l’ex giocatore di Lakers e Cavaliers si è così espresso nei confronti dell’italiano:

“Simone è un ragazzo fantastico. e giocare con lui è un piacere. Sono sicuro che durante la prossima stagione troverà più spazio e saprà mostrare a tutti il suo valore. L’Italia è fortunata ad avere un giocatore del genere in squadra.”

Nonostante quando sia stato chiamato all’opera abbia sempre dimostrato un elevato potenziale, Fontecchio non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione NBA, mantenendo tuttavia medie di 6.3 punti a partita. Staremo a vedere se durante la prossima stagione riuscirà ad emergere e ad essere decisivo come all’interno della Nazionale.

Leggi anche:

NBA, Mike Brown: “Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione”

Non solo NBA, debutto al Mondiale per il prospetto Khaman Maluach

NBA, Tyrese Maxey sul caso Harden: “Qui a Philadelphia succede sempre così”