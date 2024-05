Rick Carlisle mette in fila tutti gli errori costati Gara 5 agli Indiana Pacers

Un passivo di 30 punti, specie dopo un successo altrettanto netto nella partita precedente, rovescia le convinzioni che sembravano aver restituito fiducia agli Indiana Pacers. Sapendo che ai Playoff tutto può cambiare, coach Rick Carlisle tiene i suoi sulla corda. Ecco alcuni passaggi della conferenza stampa post Gara 5, riportate dall’Indy Star. Dichiarazioni che, di fatto, introduce già al prossimo episodio della serie.

“Effort davvero mediocre, abbiamo perso ogni quarto e siamo stati annichiliti su rimbalzi e palle vaganti […] Una lezione dura e molto imbarazzante. Non ci sono scuse, ma per tutti i ragazzi a roster penso sia stata la prima volta in una Gara 5 sul 2-2 da giocare in trasferta. Si impara molto e molto in fretta in queste situazioni. Con l’andare della serie Playoff sarà sempre più complicato.”