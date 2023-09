Venduta a 4.9 milioni di dollari la maglia indossata da Wilt Chamberlain nelle NBA Finals 1972

La maglia dei Los Angeles Lakers indossata da Wilt Chamberlain in Gara 5 delle NBA Finals 1972 contro i New York Knicks è stata venduta in giornata per il prezzo di 4.9 milioni di dollari dalla casa d’aste Sotheby’s.

Tale prezzo rappresenta un record assoluto per un cimelio appartenuto alla leggenda NBA. Il precedente record era di 1.79 milioni di dollari per la maglia indossata nella stagione da rookie con i Philadelphia Warriors.

La canotta di Chamberlain si posiziona però “solo” nel gradino più basso del podio delle maglie NBA più costose mai vendute, dietro ai 5.8 milioni di dollari per la maglia indossata ed autografata da Kobe Bryant nella stagione 2007-2008 e alla canotta di Michael Jordan indossata nelle NBA Finals 1998, andata via per 10.1 milioni di dollari.

Con questa divisa “The Big Dipper” guidò i californiani alla vittoria del primo anello dal trasferimento a Los Angeles grazie ad una Gara 5 da 24 punti e 29 rimbalzi.

Anche il Vice President di Sotheby’s Brahm Watcher ci ha tenuto a commentare la vendita del prezioso cimelio appartenuto a Wilt Chamberlain:

“Questa maglia occupa un posto straordinariamente significativo nella storia di Los Angeles, non solo perché indossata dall’uomo che molti considerano il più grande giocatore che abbia mai messo piede in campo, ma come reliquia di una delle più grandi franchigie della storia dello sport”.

