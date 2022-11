Svelate tutte le City Edition per la stagione NBA 2022-2023

Come ogni anno la NBA ha svelato le City Edition di tutte le franchigie, eccezion fatta per gli Utah Jazz che non ne utilizzeranno nessuna.

Ma facciamo un passo indietro.

Cosa sono le City Edition?

Le City Edition sono maglie introdotte dalla NBA nella stagione 2016-2017 per celebrare gli elementi rappresentativi di ogni franchigia facendo particolare attenzione al rapporto con le città e i propri tifosi.

Di seguito tutte le canotte delle 29 franchigie NBA per la stagione 2022-2023:

Atlanta Hawks

La Georgia è conosciuta ai più per la produzione delle migliori pesche di tutti gli Stati Uniti, tanto da essere soprannominata “The Peach State”.

Proprio a questo frutto è ispirata la nuova City Edition degli Atlanta Hawks.

Hawks che avevano già dedicato una maglia cittadina nella stagione 2019-2020 a questo frutto e alla famosissima “Peachtree Street”, una delle arterie principali di Atlanta.

Ma passiamo alla canotta, pattern nero con dettagli di una sfumatura color rosa pesca, sul petto trova spazio il nome della città in corsivo di color bianco.

Gli Hawks giocheranno 10 partite con la divisa in questa stagione, il debutto è previsto per questa notte alla State Farm Arena contro i Philadelphia 76ers.

Paying Homage to the Peach State The 10 games we'll be suiting up in the new threads 🗓️ https://t.co/ZmxxtYxTS4 pic.twitter.com/UoLC6Ar4GA — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 10, 2022

Boston Celtics

Gold accents ready for Opening Night ☘️ pic.twitter.com/AbZ43q4FIf — Boston Celtics (@celtics) October 17, 2022

La canotta dei vicecampioni in carica non poteva che rendere omaggio a Bill Russell, la leggenda NBA che ha speso tutta la sua carriera proprio con la divisa dei Boston Celtics, scomparso a fine luglio.

Un verde più scuro rispetto al solito con dettagli in oro e nero.

Sui lati della canotta gli undici anelli vinti – in 13 anni – da Bill Russell con i Celtics, che trovano spazio anche nella parte superiore dei pantaloncini intorno al numero 6 che fu dell’ex centro dei biancoverdi del Massachusetts.

Altro omaggio a Bill Russell è anche il font utilizzato per la scritta Celtics sul petto, ispirato allo stile utilizzato per l’insegna dello Slade’s Bar & Grill, un ristorante che negli anni ’60 fu di proprietà dello stesso Russell.

La divisa scenderà in campo per 11 volte in questa stagione per omaggiare gli undici anelli vinti da Russell. L’esordio ha portato bene alla squadra di coach Joe Mazzulla che ha trovato la vittoria nell’Opening Night contro i Sixers.

Starting the season off with a W ✅ pic.twitter.com/4gleODRk9L — Boston Celtics (@celtics) October 19, 2022

Brooklyn Nets

They’re back. Introducing our 2022-23 City Edition Uniform. pic.twitter.com/w2I9xRAxTR — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 10, 2022

La City Edition 2022-2023 riporta in auge una delle preferite dai fan della franchigia della Grande Mela.

Passando dal nero della stagione 2020-2021 al bianco, i Nets rendono omaggio ancora una volta al leggendario artista di Brooklyn Jean-Michel Basquiat.

La scritta sul petto recita “Bklyn Nets“ con pannelli laterali colorati, mentre i pantaloncini includono il caratteristico motivo a corona di Basquiat sul lato destro e la scritta “Brooklyn, New York” sul lato sinistro.

La divisa debutterà, nella notte tra domenica e lunedì, nella trasferta alla Crypto.com Arena contro i Los Angeles Lakers.

Charlotte Hornets

Gli Charlotte Hornets tornano a vestire una City Edition con i colori menta, oro e nero per la prima volta dalla stagione 2020-2021.

Colori che celebrano ancora una volta la Carolina Gold Rush, la prima corsa all’oro nella storia degli Stati Uniti, ma questa volta con la base di color nero e i dettagli in oro e menta.

Sul petto campeggia per la prima volta nella storia della franchigia la scritta “CLT”, che indica l’abbreviazione utilizzata in tutta la città di Charlotte. Le lettere e i numeri sono dorate con rifiniture color menta. Hornets che hanno deciso di presentare la divisa con un video sul loro canale Twitter.

If you don’t think Charlotte has culture, it’s because you don’t know the culture. 𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙨 𝙜𝙤𝙡𝙙 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙚𝙩𝙨.https://t.co/VP8rUnIEN0 | @LendingTree pic.twitter.com/SYYxAMJQiE — Charlotte Hornets (@hornets) November 10, 2022

Chicago Bulls

La City Edition 2022-2023 dei Chicago Bulls rende omaggio all’architettura iconica di Chicago, rappresentata dal simbolo “Y” del Chicago Municipal introdotto nel 1917.

La “Y” può essere trovata in tutta la città ed è un simbolo di unità che rappresenta i rami del fiume Chicago che attraversano i quartieri e si uniscono a Wolf Point, nel cuore della città.

La maglia è bianca con due serie di cinque linee rosse e nere che scorrono verso il basso e si diramano in corrispondenza dei pantaloncini formando una Y.

In basso, sul lato sinistro della canotta la già citata “Y” fa compagnia alla bandiera della città di Chicago.