La NBA ha deciso di bandire le divise color crema per ogni franchigia

Venerdì scorso i Milwaukee Bucks hanno svelato le loro nuove City Edition blu e le hanno poi indossate nella partita vinta contro i Cleveland Cavaliers per 113-98 al Fiserv Forum.

I tifosi dei Bucks erano entusiasti per le nuove City Edition ma al contempo si chiedevano se la franchigia sarebbe mai tornata ad indossare le maglie cittadine color crema come nelle stagioni 2017-2018 e 2019-2020.

Dato l’aumentare delle domande il chief marketing officer dei Bucks Dustin Godsey è uscito allo scoperto rispondendo con un tweet ai tanti tifosi che volevano una ragione per la decisione lasciando però ancora un po’ di mistero:

“Solo perché l’hanno chiesto in tanti oggi posso dire che non ci è più permesso fare maglie color crema. Ci sono ragioni, ma basti dire che non accontenterà nessuno, quindi dirò solo: lo faremmo se potessimo”

Pochi giorni dopo però Godsey ha deciso di rilasciare un’intervista a Paul Lukas di UniWatch spiegando di fatto i motivi che hanno portato la lega a bandire le maglie color crema per ogni franchigia NBA:

“Fino a quel momento non c’erano stati problemi. Ma a causa della situazione unica ad Orlando, con ogni partita giocata su un parquet neutrale, le squadre erano in grado di trasferire digitalmente i propri diritti di denominazione dell’arena sul campo durante le trasmissioni televisive locali e le divise Cream City interferivano con tali pubblicità. E proprio per questo motivo abbiamo iniziato a renderci conto che era un po’ come il meteorologo che indossa una maglietta verde mentre si trova davanti ad uno schermo verde.”

Le ragioni della drastica e bizzarra decisione della NBA sarebbero quindi da imputare all’effetto che le City Edition avevano sul parquet della bolla di Orlando durante la pandemia di Covid-19.

